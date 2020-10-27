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YouTube запустив нові функції в додатку: що змінилося

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YouTube - фото 1
YouTube / consumer

YouTube представив нові функції, які стануть доступні користувачам додатків відеохостингу для Android і iOS. Оновлення зроблять перегляд роликів на смартфонах зручнішим.

Екран плеєра
Кнопка субтитрів стала доступна на основному екрані. Раніше вона була в налаштуваннях. Також змінилося розташування деяких інших елементів.

І ще: Spotify, Apple Music і YouTube Music: порівняння, огляд та ціни стрімінгових сервісів

Жести
Додалися нові жести, за допомогою яких можна керувати переглядом відеороликів.

Рекомендовані способи вирішення
У деяких випадках додаток буде давати користувачам рекомендації щодо поліпшення використання, наприклад, розгорнути ролик на весь екран або відтворити VR-відео у відповідному режимі.

Повідомлення про сон
З'явилася можливість налаштувати повідомлення про те, що час вимкнути відео і йти спати. Нововведення вже вантажать по всьому світу і найближчими днями вони стануть доступні всім користувачам додатку YouTube.

YouTube запустив нові функції в додатку: що змінилося - фото 432285

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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