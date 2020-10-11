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Google планує додати в YouTube функцію інтернет-магазина

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Google планує додати в YouTube функцію інтернет-магазина - фото 1

Американський технологічний гігант Google хоче впровадити у YouTube функцію інтернет-магазину. Компанія тестує нову інтеграцію з Shopify Inc. для продажу товарів через відеосервіс.

Так, YouTube нещодавно почав просити творців контенту використовувати програмне забезпечення YouTube для маркування і відстеження продуктів, показаних у їхніх роликах. Потім ці дані будуть пов'язані з аналітичними і торговими інструментами Google.

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"Мета полягає в тому, щоб перетворити відео YouTube в обширний каталог товарів, які глядачі можуть переглядати, натискати на них і купувати безпосередньо. Компанія також тестує нову інтеграцію з Shopify Inc. для продажу товарів через YouTube", – йдеться у повідомленні.

Представник YouTube повідомив, що компанія тестує ці функції з обмеженою кількістю відеоканалів. При цьому творці контенту будуть мати контроль над продуктами, які будуть відображатися. Втім, в самому Google це описують як експеримент і відмовляються поділитися детальнішою інформацією.

Google планує додати в YouTube функцію інтернет-магазина - фото 429762

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Джерело: bloomberg
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