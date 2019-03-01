YouTube запроваджує нові обмеження коментування відео

Адміністрація YouTube заявила про відключення можливості коментування відеороликів за участю дітей в рамках боротьби з педофілією в інтернеті.

За останній тиждень керівництво компанії видалило коментарі під "десятками мільйонів" таких відео. До того ж у найближчі кілька місяців дія захисних заходів буде лише посилюватися.

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При цьому автори деяких YouTube-каналів зможуть зберегти можливість коментування користувачами своїх відеороликів за умови ретельного контролю таких публікацій.

"Ми усвідомлюємо, що коментарі – це ключова складова використання YouTube, а також спілкування з аудиторією і її розширення. У той же час, важливі кроки, які ми робимо сьогодні, необхідні для захисту молодих людей", – йдеться в заяві компанії.



Відзначається, що на такий крок керівництво компанії пішло після скандалу, який розгорівся днями, коли користувачі відеохостингу звинуватили його керівництво в недостатній боротьбі з педофілією в інтернеті. Так, більше трьох млн переглядів набрав ролик, на якому один з користувачів звертає увагу на те, що під багатьма відео за участю дітей можна знайти коментарі сумнівного змісту.

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