YouTube може прибрати одну з найважливіших функцій

Розробники найбільш популярного у світі сервісу потокової трансляції відео YouTube зараз розглядають ідею видалення з сервісу кнопки "дизлайк", за допомогою якої глядачі висловлюють своє негативне ставлення до контенту.

Причина полягає у бажанні розробників прибрати саму можливість спаму і флешмобів, при яких групи однодумців спеціально занижують рейтинги відеороликів, тим самим завдаючи шкоду авторам контенту і їхнім каналам в YouTube.

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Про деякі ідеї, які можуть бути більш-менш ефективними, розповів Том Леунг, директор з управління проектами на YouTube. Зараз команда розглядає можливість додавання функціоналу, за допомогою якого блогери зможуть активувати і деактивувати кнопки "лайк" і "дизлайк".

У YouTube може зникнути "дизлайк"

Також обговорюється можливість запропонувати глядачам, які хочуть оцінити ролик негативно, проходити невелике опитування на тему того, чому вони хочуть натиснути на кнопку "дизлайк". Вибравши кілька причин, вони дозволять творцям контенту отримувати більш чіткий зворотний зв'язок. А ті, хто просто імпульсивно "мінусує" все підряд, можуть просто відмовитися від проходження опитування.

Найекстремальнішим рішенням є повне видалення кнопки "не подобається", але Леунг стверджує, що це не демократично, додаючи, що все це поки перебуває на стадії обговорення.

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