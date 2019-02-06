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На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному

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Функція допоможе швидше знаходити найбільш цікаві відеоролики - фото 1
Функція допоможе швидше знаходити найбільш цікаві відеоролики / YouTube

Розробники сервісу YouTube почали тестувати можливість, яка була запозичена у популярної соціальної мережі Instagram. Що це і як воно працюватиме.

Йдеться про нову кнопку пошуку під назвою Explore, яка працює за тим самим принципом, що і в Instagram. Користувачам рекомендують різноманітні відеоролики на підставі історії переглядів та інших параметрів. Це допоможе швидше знаходити найбільш цікаві відеоролики, кліпи і різні шоу на YouTube.

І ще: Як дізнатись, скільки часу витрачається на YouTube

Крім того, це дозволить частіше з'являтися у результатах пошуку новим творцям оригінального цікавого контенту. Для цього в розділі Explore буде окремий пункт On the Rise, в якому збиратимуть цікаві нові відеоролики від каналів, на яких менше 10 000 підписників.

Наразі функція Explore доступна на обмеженій кількості пристроїв, але зовсім скоро стане доступною абсолютно всім користувачам YouTube.

На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному - фото 305982

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Джерело: economictimes
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