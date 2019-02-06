На YouTube з'явилася функція, яка сподобається кожному

Розробники сервісу YouTube почали тестувати можливість, яка була запозичена у популярної соціальної мережі Instagram. Що це і як воно працюватиме.

Йдеться про нову кнопку пошуку під назвою Explore, яка працює за тим самим принципом, що і в Instagram. Користувачам рекомендують різноманітні відеоролики на підставі історії переглядів та інших параметрів. Це допоможе швидше знаходити найбільш цікаві відеоролики, кліпи і різні шоу на YouTube.

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Крім того, це дозволить частіше з'являтися у результатах пошуку новим творцям оригінального цікавого контенту. Для цього в розділі Explore буде окремий пункт On the Rise, в якому збиратимуть цікаві нові відеоролики від каналів, на яких менше 10 000 підписників.

Наразі функція Explore доступна на обмеженій кількості пристроїв, але зовсім скоро стане доступною абсолютно всім користувачам YouTube.

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