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YouTube вперше нагородив за коментар з мільйоном лайків

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Блогер і музикант Сет Еферман - фото 1
Блогер і музикант Сет Еферман

YouTube вперше нагородив за коментар, який набрав мільйон лайків. Приз отримав музикант Сет Еферман за коментар під популярним кліпом Біллі Айліш. Про це хлопець розповів у своєму ролику.

Сет Еферман був серед перших користувачів мережі, хто прокоментував кліп Біллі Айліш "Bad Guy". Він зіграв на схожості слів і написав під роликом "I'm the bald guy" ("Я лисий хлопець").

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Музикант отримав від відеосервісу пам'ятну табличку. Він просив нагородити себе за перший коментар з мільйоном лайків ще в жовтні, але, за його словами, тільки зараз YouTube йому відповів.

"Світовий рекорд! Перший коментар на YouTube, який набрав мільйон лайків. Ми зробили це, геймери", – написав блогер на своїй сторінці у Twitter.

Еферман також зробив кавер на пісню "Bad Guy" з використанням незвичайних предметів для відтворення ритму.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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