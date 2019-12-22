YouTube вперше нагородив за коментар з мільйоном лайків

YouTube вперше нагородив за коментар, який набрав мільйон лайків. Приз отримав музикант Сет Еферман за коментар під популярним кліпом Біллі Айліш. Про це хлопець розповів у своєму ролику.

Сет Еферман був серед перших користувачів мережі, хто прокоментував кліп Біллі Айліш "Bad Guy". Він зіграв на схожості слів і написав під роликом "I'm the bald guy" ("Я лисий хлопець").

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Музикант отримав від відеосервісу пам'ятну табличку. Він просив нагородити себе за перший коментар з мільйоном лайків ще в жовтні, але, за його словами, тільки зараз YouTube йому відповів.

"Світовий рекорд! Перший коментар на YouTube, який набрав мільйон лайків. Ми зробили це, геймери", – написав блогер на своїй сторінці у Twitter.

world record! first youtube comment ever to hit 1 million likes. we did it gamers pic.twitter.com/yubDW5mZL9 — Seth Everman (@SethEverman) October 12, 2019

Еферман також зробив кавер на пісню "Bad Guy" з використанням незвичайних предметів для відтворення ритму.

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