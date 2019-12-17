У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок

Користувачі мережі "зламали мозок" новою оптичною ілюзією. Вона з'явилася на сторінці в Twitter юзера InertialObservr. Ролик має назву "Найкраща ілюзія 2019 року".

На відео зображено так звані фігури Ліссажу. У ролику видно, як фігури, створювані рухомими точками, починають обертатися в різні боки. У якісь моменти всередині фігури з'являється кольорове підсвічування, а фігура змінює напрямок руху.

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Багатьох користувачів ця ілюзія вразила. За кілька днів вона зібрала понад мільйон переглядів. Один користувач зазначив, що щоразу бачив різний рух фігури. Інший написав, що бачить всі способи обертання фігури, і від цього у нього "болить мозок".

Третій юзер пояснив суть фокусу, підкресливши, що це просто силует, який інтерпретується нашим мозком по-різному. При додаванні кольорових ліній стає менше простору для інтерпретації.

Illusion of The Year 2019 Winner



It's based on a simple Lissajous curve, but uses clever shading/highlighting to create a 'double-axis' illusion pic.twitter.com/mdE3Eee1E9 — 〈 Berger || Dillon 〉 (@InertialObservr) December 15, 2019

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