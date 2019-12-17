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У мережі назвали оптичну ілюзію 2019 року: відео, яке зламає ваш мозок
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Користувачі мережі "зламали мозок" новою оптичною ілюзією. Вона з'явилася на сторінці в Twitter юзера InertialObservr. Ролик має назву "Найкраща ілюзія 2019 року".
На відео зображено так звані фігури Ліссажу. У ролику видно, як фігури, створювані рухомими точками, починають обертатися в різні боки. У якісь моменти всередині фігури з'являється кольорове підсвічування, а фігура змінює напрямок руху.
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Багатьох користувачів ця ілюзія вразила. За кілька днів вона зібрала понад мільйон переглядів. Один користувач зазначив, що щоразу бачив різний рух фігури. Інший написав, що бачить всі способи обертання фігури, і від цього у нього "болить мозок".
Третій юзер пояснив суть фокусу, підкресливши, що це просто силует, який інтерпретується нашим мозком по-різному. При додаванні кольорових ліній стає менше простору для інтерпретації.
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