Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили власний YouTube-канал: про що перше відео

Кейт Міддлтон і принц Вільям запустили власний канал на YouTube. Королівське подружжя уже опублікувало перше відео з привітанням, і закликом підписуватися.

Так, у дебютному ролику, який з'явився 5 травня, показані нарізки з життя Кейт Міддлтон і принца Вільяма, епізоди діяльності і поїздок членів британської королівської сім'ї та їхнє звернення до користувачів мережі.

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За кілька годин відео уже встигло набрати майже 900 тисяч переглядів, а підписалися на канал "Герцог і герцогиня Кембриджські" на момент написання матеріалу понад 185 тисяч осіб.

"Тобі б треба бути обережніше з тим, що ти говориш, бо ці хлопці все знімають", – з іронією звернувся Вільям до Кейт на кадрах.

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