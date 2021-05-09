ТОПовий блогер планети вкотре побив власний рекорд на YouTube

Коли мова заходить про англомовних авторів контенту на YouTube, неможливо не згадати Фелікса PewDiePie Фелікс Чельберга. Швед залишається безумовним лідером серед блогерів-одинаків, особливо з урахуванням нового рекорду. Цього разу він досяг позначки у 110 мільйонів підписників.

За даними сервісу Socialblade, за цим показником PewDiePie поступається лише двом призначеним для користувача каналам – T-Series (181 мільйон) і Cocomelon – Nursery Rhymes (110 мільйонів), пише Dexerto.

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Нагадаємо, що індійський канал T-Series кілька років змагався зі шведським блогером і в підсумку першим досяг 100 мільйонів підписників у травні 2019 року. Фелікс Чельберг домігся того ж результату тільки через 3 місяці.



Наразі на блогера підписалися 110 мільйонів користувачів YouTube

Раніше PewDiePie вирішив відмовитися від донатів – грошових пожертвувань від своїх глядачів. Блогер зазначив, що концепція такої підтримки почала здаватися йому дивною, оскільки він не став би брати гроші від незнайомців на вулиці. При цьому Фелікс Чельберг не закликає інших авторів контенту наслідувати його приклад.

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