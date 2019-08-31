YouTube почав округляти лічильник підписників, щоб позбавити користувачів від стресу

YouTube почав округляти лічильник підписників в сервісі і публічному API. Блогери все ж зможуть побачити конкретні цифри в "Творчій студії" та "Аналітиці", але публічне число буде скороченим.

У компанії відзначили, що округлення лічильника будуть вводити поступово. Після його включення канали, у яких понад тисячу підписників, отримають скорочений лічильник. Представники YouTube пояснили, що таким чином хочуть вирішити проблему стресу і збільшити добробут авторів.

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Блогери зможуть побачити конкретні цифри в Аналітиці

"Крім збільшення узгодженості, це дозволяє вирішити проблеми зі стресом і благополуччям, особливо щодо відстеження публічних цифр в реальному часі. Ми сподіваємося, що це дозволить авторам сфокусуватися на оповіданні своїх історії і відчувати менший тиск від цифр", – додали представники YouTube.

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