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Сервіс YouTube Premium стане безкоштовним

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YouTube Premium стане безкоштовним - фото 1
YouTube Premium стане безкоштовним / androidpit

Компанія Google, якій належить відеоплатформа YouTube, відмовилася від відплатної підписки на оригінальні шоу в рамках проєкту Youtube Premium.

У компанії визнали, що для того, щоб окупити окремий сервіс YouTube Premium буде достатньо доходів від реклами, яка буде йти серед відеороликів. Таким чином, за підрахунками аналітиків, тільки в минулому році відеосервіс отримав 15 млрд доларів доходів від реклами.

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На YouTube Premium безкоштовними будуть тільки нові шоу - фото 351171
На YouTube Premium безкоштовними будуть тільки нові шоу

Також наголошується, що безкоштовними будуть тільки нові шоу. Відео, які вже є в архівах YouTube Premium, залишаться платними через зобов'язання компанії за вже укладеними контрактами.

Таким чином, YouTube відмовився від моделі, якою користуються Netflix, Apple, Disney і інші стрімінгові сервіси.

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Джерело: ft
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