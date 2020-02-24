YouTube перервав популярний стрім з дівчиною і музикою, який тривав півтора року

На YouTube вже кілька років вкрай популярний формат "lofi hip hop radio" – музичних стрімів, де грає лоу-фай хіп-хоп. Найчастіше – це розслаблююча музика, під яку комфортно працювати або вчитися. Але днями один із найпопулярніших каналів з таким стрімом закрили модератори відеоплатформи.

Найпопулярніший канал для розслабляючих стрімів веде анонімний автор під ніком ChilledCow. Саме він заклав основні рамки жанру: наприклад, першим став використовувати аніме-дівчину для оформлення. У ChilledCow – найпопулярніші lofi-стрім в інтернеті, які довго не припиняються і збирають мільйони глядачів. Тому ілюструє трансляцію в основному Study Girl – намальована дівчина, яка наполегливо займається домашньою роботою, але все ніяк не може її закінчити.

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22 лютого ChilledCow повідомив у Twitter, що його канал з невідомої причини заблокували модератори YouTube, тим самим перервавши стрім, який йшов з серпня 2018 року.

548 днів, 13 тисяч годин, 218 мільйонів переглядів – і один бан від YouTube. Канал відновили, але в соцмережах встигли злякатися.

За кілька годин новина про закриття найпопулярнішого lofi-стріму розійшлася по соцмережах. Користувачі відповіли на це жартами про те, що дівчина "нарешті доробила свою домашню роботу". Вони також згадали, як ця трансляція допомагала їм зосередитися під час навчання у вузі або своєї підготовки до іспиту.

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