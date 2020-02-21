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Культовий хіт 80-х набрав мільярд переглядів на YouTube: відео
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Кліп норвезької групи A-Ha на пісню "Take on me" набрав мільярд переглядів на YouTube. Хіт вийшов у 1983 році. Над роликом працювали чотири місяці.
Відео було додано на YouTube в січні 2010 року. У 2020 році ролик в середньому набирав близько 480 тисяч переглядів в день. Додамо також, що на сьогодні кліп має 4,3 мільйона лайків та понад мільярд переглядів.
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Режисером роботи виступив Стів Беррон. Відео тривалістю чотири хвилини знімали 16 тижнів. При створенні кліпу використали спеціальну анімаційну техніку – ротоскопіювання, тобто мультиплікацію об'єднали зі звичайним відео.
За сюжетом, дівчина в кафе дивиться комікс про мотогонщиків. Несподівано один з них (соліст групи Мортен Харкет) їй підморгує. Потім він простягає їй руку і вони разом занурюються в намальований світ.
Пісня одразу очолила чарт Billboard Hot 100. Кліп отримав шість музичних нагород MTV.
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