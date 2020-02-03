У Microsoft пояснили причину погіршення Windows 10

Якість Windows 10 за останні кілька років сильно погіршилася. Чому так сталося?

Операційна система у 2018 і 2019 роках поставила справжній антирекорд за кількістю виявлених помилок в оновленнях, які викликали гальма і глюки, видаляли файли, були і збої при установці, а також ОС ставала несумісною з різним обладнанням після встановлення нових патчів.

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За останні три місяці у десятки був зламаний антивірус, а також виведений з ладу цілий ряд систем. Такого не траплялося з macOS і навіть з Windows 7. Причину назвав колишній співробітник Microsoft.

Колишній головний інженер відділу контролю якості (QA) розповів ресурсу Windows Latest, що вся справа в зміні політики Microsoft щодо тестування. Раніше для виявлення таких потенційних проблем в Редмонді існував величезний відділ тестування операційних систем. Інженери запускали операційні системи на реальних і віртуальних машинах, проганяли тисячі ймовірних сценаріїв використовували на сотнях конфігурацій. Після цього проблеми обговорювалися і пропонувалися варіанти їх вирішення.

У 2014 році цей відділ скасували, переклавши завдання на плечі користувачів-ентузіастів програми Windows Insider. Однак ідея зазнала краху, оскільки велика частина учасників програми є любителями, а не професіоналами.

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