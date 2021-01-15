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YouTube отримав нову корисну функцію

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YouTube отримав нову корисну функцію - фото 1

У браузерній версії YouTube з'явилася корисна функція – підтримка голосових команд для пошуку і навігації по сайту. Раніше скористатися мікрофоном для пошуку відео могли тільки користувачі мобільної версії.

Так, тепер для використання голосової команди у десктопній версії YouTube потрібно натиснути на значок мікрофона, який розташований праворуч від рядка пошуку, і дати дозвіл на його використання на пристрої. Відзначається, що якщо застосувати голосову команду під час перегляду відео, воно автоматично буде тимчасово зупинено.

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Крім того, за допомогою голосового запиту можна подивитися історію переглядів або запустити відтворення останнього відео з певного YouTube-каналу.

YouTube отримав нову корисну функцію - фото 443232

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Джерело: 9to5google
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