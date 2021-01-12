Топ 5 найдорожчих комп'ютерних крісел

Сучасна людина проводить сидячи стільки ж часу, скільки й під час сну. Дуже важливо вибрати правильне крісло для роботи, оскільки це не тільки підвищує працездатність, але і знижує втому після закінчення робочого дня.

Відомий журнал Форбс навів список найкомфортніших, але разом з тим дорогих офісних крісел планети.

Швейцарське крісло Giroflex Leonardo G81

Вартість такого крісла склала 5100 доларів. Для створення такого виробу було використана лише натуральна шкіра найвищої якості. Крім того, виробник застосував приблизно 250 тис. гусячого пір'я і 434 деталі, які є ексклюзивними та були створені виключно для цього крісла. Такий виріб є дуже зручним, в ньому комфортно сидіти за комп'ютерним столом, а спина не відчуває втоми. Спинка і сидіння регулюються, тому крісло можна перетворити майже в кушетку і повноцінно розслабитися. Верхня частина спинки має властивість згинатися утворюючи підголівник.

Крісло Herman Miller Aeron

Вартість такого виробу склала 1000-1500 євро. Перед тим, як створити такий винахід, фахівці Herman Miller проводили деякі дослідження, вимірюючи параметри середньостатистичної людини. У минулому столітті таке комп'ютерне крісло стало еталоном в США, оскільки при його розробці були враховані всі важливі деталі. Навіть після років існування, крісло Аерон не втратило своїх переваг і продовжує залишатись бажаним для кожного, хто проводить більшість свого часу за екраном монітора. Той, хто придбає крісло Аерон, помітить, що у нього є безліч налаштувань, які можуть адаптуватися під конкретну людину. Виробник дає гарантію на свою продукцію строком до дванадцять років, адже настільки впевнений у якості та працездатності моделі.

Крісло Herman Miller Embody

Вартість такого крісла склала 1300-1600 євро. Це ортопедичне комп'ютерне крісло Embody створювали провідні дизайнери США. Джеф Вебер і Білл Стампф спільно з Herman Miller близько шести років придумували дизайн і стиль крісла. Вони виходили з того, що потребує тіло людини, щоб відпочивати та відчувати себе комфортно. Крісло Embody схоже на живий організм, воно цілком зливається з контуром хребта. У ньому хочеться довго сидіти забувши про все на світі, віддаючи себе цілком і повністю роботі. Модель виглядає дуже ефектно, без якихось зайвих елементів. У ній не красується яскрава і вигадлива обробка шкірою або деревом, крісло зручне і функціональне.

Японське крісло Okamura Contessa

Вартість такого виробу становить від 1000 євро. Популярне ортопедичне крісло для комп'ютера Contessa було створено виробником з Японії Okamura в компанії з дизайнерською студією Італії Guigiaro Design. Присівши в крісло Contessa, можна відчути неймовірну зручність, високу японську якість і потужний функціонал з неймовірною ергономікою. Фірму Okamura нагородили приблизно 450-ма національними преміями у сфері дизайну меблів. Таке крісло можна придбати в 10 кольорах оббивного матеріалу. Вони будуть яскравими та життєрадісними.

Німецьке крісло Wilkhahn Modus

Вартість даного виробу становить 1000 доларів. З часів створення цього ергономічного комп'ютерного крісла, кабінети канцлерів Німеччини оснащуються тільки такими виробами. Саме німецька компанія подбала про те, щоб крісло було ергономічним, зручним, надійним і мало строгі лінії.

Німецьке крісло Wilkhahn ON

Вартість моделі становитиме від 600 євро. Найцікавіше, що крім ергономічності та зручності, таке офісне комп'ютерне крісло здатне згинатися вздовж діагоналі. Це і є його головна відмінність і гідність. Крісло може повністю адаптуватися під позу людини, що сидить в ньому. В кріслі дуже комфортно писати, сидіти за комп'ютером, або говорити телефоном. Години які людина проводить в такому кріслі, можуть здаватися кращим часом.

Американське крісло Steelcase LEAP

Вартість крісла сягатиме 1200 доларів. Даний варіант стане незамінним не тільки для офісів, але і для студій, фірм та інших приміщень. Після проведення численних тестів крісел LEAP було виявлено, що використовувати такий виріб може людина вагою до 150 кг. Ті, хто використовував таке крісло для роботи, стверджують, що їх працездатність збільшилася на сімнадцять відсотків. А от видання Америки Wall Street Journal присвоїло даному предмету меблів статус найкомфортнішого на планеті.

Крісло Vitra HeadLine

Вартість виробу доходить до 1200 доларів. Крісло такого типу можна помітити у відділах компаній Кока-кола, Мерседес, Майкрософт та інших знаменитих марок, що піклуються про здоров'я своїх колег. В такому кріслі зручно не тільки працювати, а й відпочивати після робочого дня, відкинувши спинку назад.

Ознайомившись з усім розмаїттям актуальних моделей, виникає питання - як придбати сучасне крісло, яке не поступається своїм знаменитим побратимам і при цьому не витратити все до копійки? Відповідь можна знайти на сайті міжнародної компанії KULIK SYSTEM . Виробник ергономічних меблів створює унікальні моделі, які відрізняються елегантним дизайном, чудовою якістю і гарантують підвищений комфорт. 5-зональна система підтримки, інноваційний механізм адаптації в поєднанні з величезною кількістю індивідуальних налаштувань, дозволяє кріслу ідеально повторювати контури вашого тіла і повноцінно розслабитися. Ціновий діапазон варіюється в залежності від модифікацій дизайну, але прийнятний навіть для невеликого бюджету.

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