Дуров закликав перейти з iOS на Android: названа причина

Розробник месенджера Telegram Павло Дуров закликав переходити з операційної системи iOS на Android. Про це він написав у своєму блозі, відповідаючи на запитання користувачів.

Дискусія за участю Дурова почалася з питання про популярний серед прихильників Дональда Трампа додатку Parler, який заблокували Apple і Google.

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"Apple і Google представляють набагато більшу проблему для свободи, ніж Twitter. Apple є найнебезпечнішою з цих двох, тому що вона може повністю обмежити додатки, які ви використовуєте, в той час, як на Android ви можете встановлювати власні додатки у вигляді APK", – підкреслив він.

Дуров зазначив, що перехід на Android допоможе пересічному користувачеві зберегти інформаційну свободу.

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