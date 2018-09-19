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YouTube оновив розділи у трендах

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YouTube оновив Тренди - фото 1
YouTube оновив Тренди / Xanjero

Відеохостинг YouTube потішив користувачів оновленнями, додавши нові розділи до трендів.

Найпопулярніша платформа у світі YouTube продовжує оновлюватись, і нещодавно у користувачів у всьому світі змінилась вкладка Популярне, де з'являються всі тренди мережі. Відтак, окрім відео, з'явились розділи "Музика", "Прямі трансляції", "Ігри", "Новини" та "Фільми".

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Зараз у топі українського YouTube в "Музиці": Егор Крид feat. Филипп Киркоров - Цвет настроения черный. У розділі "Ігри" найпопулярніший Marvel's Spider-Man 2018 "Баги, Приколы, Фейлы". У "Новинах" - Ізраїль поклав відповідальність за збиття російського Іл-20 на режим Асада, а в "Фільмах" - Капитан Марвел — Русский тизер-трейлер.

YouTube оновив розділи у трендах - фото 276980

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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