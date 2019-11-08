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YouTube оновив дизайн головної сторінки: що змінилося

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Новий дизайн YouTube - фото 1
Новий дизайн YouTube / flipboard

Сьогодні вранці 8 листопада багато користувачі YouTube могли звернути увагу на те, що дизайн головної сторінки отримав новий вигляд у десктопній версії. Зміни покликані допомогти знайти наступне відмінне відео для перегляду і містить низку нововведень.

На десктопній версії YouTube збільшилися ескізи відео і з'явилася функція попереднього перегляду у високій роздільній здатності. Також змінилася й кількість рекомендованих відео в одному рядку – замість п'яти їх стало чотири.

І ще: Максимум зручності: Google показав оновлений інтерфейс YouTube для смартфонів

Змінам піддалася й функція черги перегляду. Google почула прохання користувачів і інтегрувала можливість додавати відео в чергу, не перериваючи відтворення поточного ролика. Однак після закриття браузера черга буде очищена. Щоб зберегти потрібні ролики назавжди, треба буде додати їх до списку відтворення "Дивитися пізніше".

З'явилася корисна функція приховування рекомендацій з певних каналів. Якщо ви не хочете бачити на головній сторінці контент певного автора, натисніть на значок меню у вигляді трьох точок під роликом і виберіть "Не рекомендувати відео з цього каналу".

Також варто відзначити, що не всі користувачі можуть бачити новий дизайн YouTube. В першу чергу його побачили юзери підписки Premium, а пізніше зможуть оцінити й всі відвідувачі відеохостингу.

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Джерело: support.google
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