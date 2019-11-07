На YouTube з'явиться новий формат реклами

Youtube вирішив запустити новий вид реклами, який не так біситиме користувачів. А все тому, що вона не заважатиме перегляду відео. Детальніше про новинку читайте у нашій статті.

Відеохостинг YouTube вводить рекламний формат, який дозволить менше набридати користувачам і приносити більший прибуток компаніям. Все доволі просто: з'явиться окремий блок у вигляді каруселі із різноманітними запропонованими товарами. Він розміститься між відео та пошуковою стрічкою на платформі.

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Звісно ж, всі пропозиції базуються на вподобаннях кожного користувача. Тому, якщо ви полюбляєте дивитись відео чи просто шукали в Google кросівки Puma, то вони з'являться і в новому блоці. До слова, саме у бренду Puma дуже зраділи новинці, адже вона допоможе розширити аудиторію.

У самій корпорації Google заявили, що така реклама буде не менш ефективною, аніж у пошуковику. І це не дивно, адже, за статистикою, перегляд роликів про свята чи просто святкові покупки, за останні кілька років виріс у понад 4 рази.

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