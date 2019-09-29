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YouTube, Netflix та ігри: електромобілі Tesla отримали найбільше в історії оновлення

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Tesla отримали оновлення Software Version 10.0 - фото 1
Tesla отримали оновлення Software Version 10.0 / instagram

Автовиробник Tesla почав випуск нової версії програмного забезпечення 10.0. Власники електромобілів Model S, Model X і Model 3 отримають не тільки поліпшення для автопілота, а й розваги, щоб не нудьгувати за кермом.

Вбудований бортовий комп'ютер електрокарів Tesla отримав доступ до Spotify Premium, YouTube, Netflix, Hulu, а також низки інших нових функцій. Сама компанія називає нову прошивку "найбільшим оновленням в історії".

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YouTube, Netflix та ігри: електромобілі Tesla отримали найбільше в історії оновлення - фото 358315

Можливості автопілота ще недостатньо розвинені, щоб водії могли дивитися фільми за кермом під час руху, але, компанія відзначає, що власники зможуть "дивитися свої улюблені серіали, шоу та фільми на парковці". Крім сервісів потокової передачі відео, на Tesla можна пограти в оригінальний мальований платформер Cuphead від студії Disney. Управління здійснюється через підключений джойстик від Xbox One.

Щодо інших функцій, то є також і додаток для караоке, який заповнений величезною бібліотекою титрів з підтримкою декількох мов, а також навігаційні функції під назвою "Я відчуваю себе щасливчиком" і "Я відчуваю себе голодним", які доставляють водіїв в пункти призначення за настроєм. Tesla обіцяє, що така поїздка буде справжньою пригодою.

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Джерело: tesla
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