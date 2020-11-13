YouTube не випускатиме традиційний ролик з підсумками року: 2020-й виявився надто складним

YouTube відмовилася від випуску ролика Rewind – щорічного відеоформату з відсилання до найкращих відео, кліпів і трендів сервісу за підсумками 2020 року. Компанія пояснила це тим, що рік, що минає "був іншим" й ігнорувати це неможливо.

Тож, на жаль, цьогоріч ми не побачимо традиційний ролик з підсумками на YouTube.

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"2020 рік став особливим. І було б неправильно вдавати, що це не так. Тому ми робимо паузу", – заявили в компанії, відзначивши, що саме користувачі і створюваний ними контент зробили цей "складний рік кращим".

YouTube робить ролики Rewind з 2010 року. У 2018 році випуск Rewind став найбільш замінусованним в історії платформи: зараз у відео понад 18 мільйонів дизлайків і 2,9 мільйона лайків при 208,4 мільйона переглядів – і це, як і раніше, рекорд. Користувачам не сподобався вибір тем і відео, а також відсутність у підсумках року популярних блогерів PewDiePie, Логана Пола й інших.

У 2019 платформа "виправилася" і випустила ролик з перерахуванням найпопулярнішого за рік.

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