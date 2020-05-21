Google одягнув вишиванку: що означає святковий дудл і хто його намалював

У Міжнародний день вишиванки, який відзначають у третій четвер травня, пошукова система Google привітала всіх українців зі святом колоритним дудлом, авторкою якого стала художниця Таня Якунова.

День вишиванки почали відзначати в 2006 році. Це свято має на меті збереження та відродження української народної традиції носити вишитий одяг. І, треба сказати, зі своєю місією воно успішно справляється, адже за останні роки вишиванка стала справжнім трендом.

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Для формування візерунка на вишиванці можна використовувати понад 250 видів вишивальних швів. Вони, як правило, поділяються на три категорії: квіткові орнаменти, зооморфні фігури та геометричні фігури – і всі вони зображені на сьогоднішньому дудлі.

Кожен орнамент має своє значення, а різноманітні культури та природні ландшафти України відображаються в унікальних візерунках кожного регіону.

Авторкою дудла стала ілюстраторка з Києва Таня Якунова, яка знаходить своє натхнення в авангардному мистецтві і дизайні ХХ століття.

Найбільше часу я присвятила зануренню у вивчення національної вишивки та численних візерунків. Я використовувала традиційні кольори і намагалася включити символи та стилі візерунків з різних регіонів України. Більшість елементів святкового дудла я створила, надихнувшись різномаїттям традиційних елементів вишивки з різних куточків України – від карпатських гуцулів і до кримських татар, – поділилась Таня.

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