YouTube назвав найпопулярніші кліпи літа 2018 року

Найпопулярнішим хітом стала композиція "Girl Like You" групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B.

Сервіс YouTube Music склав список найпопулярніших пісень літа 2018 року, з огляду на кількість переглядів в період з 28 травня по 25 серпня.

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Найпопулярнішою піснею стала композиція "Girl Like You" групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B. У ньому знялися акторка Галь Гадот і комік Сара Сильверман. Кліп зібрав 734 мільйона переглядів на цей момент.

На другому місці опинилася пісня "Te Bote" (Remix) реперів Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna. У трійку лідерів також увійшов Blackpink з композицією "Ddu-du Ddu-du".

Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B:

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