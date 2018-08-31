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YouTube назвав найпопулярніші кліпи літа 2018 року

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Maroon 5 - фото 1
Maroon 5 / Кадр з кліпу

Найпопулярнішим хітом стала композиція "Girl Like You" групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B.

Сервіс YouTube Music склав список найпопулярніших пісень літа 2018 року, з огляду на кількість переглядів в період з 28 травня по 25 серпня.

До слова: Максимум драйву! Плейлист нових рок-треків серпня

Найпопулярнішою піснею стала композиція "Girl Like You" групи Maroon 5 і реп-виконавиці Cardi B. У ньому знялися акторка Галь Гадот і комік Сара Сильверман. Кліп зібрав 734 мільйона переглядів на цей момент.

На другому місці опинилася пісня "Te Bote" (Remix) реперів Casper, Nio Garcia, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny, Ozuna. У трійку лідерів також увійшов Blackpink з композицією "Ddu-du Ddu-du".

Maroon 5 – Girls Like You ft. Cardi B:

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