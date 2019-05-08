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Youtube Music отримав нову зручну функцію

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Наразі існують певні обмеження для локальної музики - фото 1
Наразі існують певні обмеження для локальної музики / AKKet

Додаток YouTube Music отримав нову досить корисну функцію, яка дозволяє використовувати його як єдиний музичний плеєр на вашому смартфоні.

Раніше утиліта підтримувала тільки відтворення поточної музики. Тепер з'явилася підтримка музичної бібліотеки, яка зберігається в пам'яті смартфона.

І ще: Найненависніше відео YouTube всіх часів

Для того, щоб знайти ваші локальні музичні файли, необхідно зайти в розділ Library, а далі вибрати меню Playlists, Albums, Songs або Artists. У кожному з них ви знайдете вкладки YT Music і Device files. Наразі існують певні обмеження для локальної музики: аудіозаписи можна додавати в плейлисти, які містять поточну музику, а також їх можна переносити на інші пристрої.

А ще Дізнайтеся, як скачати музику з Youtube на телефон чи комп'ютер. Ось проста інструкція та програма завантаження з Ютуб!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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