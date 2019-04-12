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Як завантажити музику з YouTube на телефон: проста інструкція
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Дізнайтеся, як скачати музику з Youtube на телефон чи комп'ютер. Ось проста інструкція та програма завантаження з Ютуба!
Буває, що потрібно завантажити файл для прослуховування з Youtube, а це не аудіо, а відео. Звичайно, що можна стягнути відео цілком або частинами й слухати на телефоні або комп'ютері. Але такий файл набагато більший, ніж просто аудіодоріжка. Також ваш смартфон буде тримати екран ввімкненим, отже батарея швидше розрядиться.
І ще: Як завантажити відео з YouTube: найкраща програма для скачування
У таких випадках легше скачати файл одразу лише звуковою доріжкою. Сам процес звантаження не складний, і відбувається швидко. Для цього є ряд сервісів із загальним принципом: копіюєте адресу на Youtube-каналі та вставляєте її в спеціальне поле на сайті.
Для того, щоб стягнути музику безпосередньо з YouTube, потрібно виконати просто ТРИ швидкі кроки:
1. Відкриваємо на Youtube потрібний ролик і копіюємо посилання в адресному рядку браузера.
2. Відкриваємо сайт online.4kdownload.com, вставляємо скопійовану адресу в спеціальне поле з написом "Paste link to YouTube or SoundCloud", вибираємо формат відео MP3 і натискаємо Download.
3. Чекаємо, поки ролик завантажується на ресурс. Спочатку з'являється напис "Waiting in queue", потім йде завантаження. Далі з'явиться значок "хмарки", на який необхідно натиснути для збереження файлу на комп'ютер.
Які тут є обмеження: в день можна завантажити не більше ніж 10 роликів, а ще тривалість роликів не повинна перевищувати 30 хвилин.
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