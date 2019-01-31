Як дізнатись, скільки часу витрачається на YouTube

Залипаєте на Youtube майже весь свій вільний час і не можете позбавитись залежності від оглядів, стрімів та просто запропонованих відео? Достатньо встановити одне розширення, яке вказувати час перебування на Youtube.

Якщо ви втрачаєте чимало часу на перегляд відео на платформі Youtube замість того, що саморозвиватись, працювати чи нормально відпочивати, то цей простий плагін допоможе зрозуміти, скільки хвилин чи годин у день витрачено недоцільно.

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Звісно ж, зазвичай, користувачі просто намагаються подивитись один-два ролики, але підступна платформа продовжує відтворювати подібні записи, затримуючи перед екраном.

Для того, щоб вирватись із замкнутого кола залежності від кумедних і не дуже відео, можна встановити розширення YouTube Time Tracker. Воно дозволяє визначити, скільки часу щодня користувач витрачає на день. Користувачам Chrome достатньо зайти у веб-магазин розширень та установити плагін.

Після встановлення поряд з логотипом сервісу з'явиться символіка годинника, а також час, який ви вже провели на Youtube. До слова, Time Tracker не надсилає жодних сповіщень та не закликає зменшити користування відеоплатформою, адже для цього існує статистика проведеного часу. Достатньо оцінити витрачені години самостійно та зробити висновки.

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