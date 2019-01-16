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На YouTube з'явилися нові обмеження
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Тепер адміністрація не буде пропускати відео, які несуть загрозу для життя.
На платформі YouTube з'явилося нове обмеження для роликів. Про це повідомили на сайті компанії.
І ще: У мобільній версії YouTube тепер можна перегортати відео, як сторіс в Instagram
Тепер адміністрація сайту забороняє розміщувати на платформі відео із загрозливими для життя пранками і челленджами. Не дозволяють також мініатюри до роликів із зображеннями насильства, порнографічними або іншими кричущими малюнками.
Канал пішов на це через безліч небезпечних для життя флешмомбов, як наприклад Bird Box Challenge. Він з'явився після виходу фільму "Пташиний короб". Netflix закликав зупинити флешмоб на честь Bird Box. Люди намагалися повторити сюжет фільму, сідаючи за кермо із зав'язаними очима.
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