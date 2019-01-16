На YouTube з'явилися нові обмеження

Не дозволяють також мініатюри до роликів із зображеннями насильства / cnbc

Тепер адміністрація не буде пропускати відео, які несуть загрозу для життя.

На платформі YouTube з'явилося нове обмеження для роликів. Про це повідомили на сайті компанії.

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Тепер адміністрація сайту забороняє розміщувати на платформі відео із загрозливими для життя пранками і челленджами. Не дозволяють також мініатюри до роликів із зображеннями насильства, порнографічними або іншими кричущими малюнками.

Канал пішов на це через безліч небезпечних для життя флешмомбов, як наприклад Bird Box Challenge. Він з'явився після виходу фільму "Пташиний короб". Netflix закликав зупинити флешмоб на честь Bird Box. Люди намагалися повторити сюжет фільму, сідаючи за кермо із зав'язаними очима.

Can’t believe I have to say this, but: PLEASE DO NOT HURT YOURSELVES WITH THIS BIRD BOX CHALLENGE. We don’t know how this started, and we appreciate the love, but Boy and Girl have just one wish for 2019 and it is that you not end up in the hospital due to memes. — Netflix US (@netflix) 2 січня 2019 р.

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