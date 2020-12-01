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YouTube і Google створили перший "нескінченний" кліп до пісні Біллі Айліш Bad Guy

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"Нескінченний" кліп на пісню Bad Guy - фото 1
"Нескінченний" кліп на пісню Bad Guy / theverge

YouTube і Google Creative Lab за допомогою штучного інтелекту створили перше у світі "нескінченне" відео, засноване на пісні Біллі Айліш "Bad Guy". На сайті Infinite трек можна слухати у безлічі варіантів виконання, перемішуючи їх між собою.

Відзначається, що алгоритми Google TensorFlow знайшли понад 17 000 різних переспівувань хіта і об'єднали їх в один нескінченний трек. Проєкт розміщений на окремому сайті. За замовчуванням починає грати оригінальний трек Bad Guy, а на його тлі "пролітає" безліч каверів від інших виконавців.

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Користувач може переходити від одного відео до іншого і кожен раз пісня буде відтворюватися з того моменту, на якому зупинився попередній ролик. Таким чином трек не переривається, а перетікає з одного кавера в інший.

На сайті є низка тегів, які вказують на різні стилі і версії аматорських виконань. Так, можна вибрати варіант пісні, зіграний на укулеле, гітарі або піаніно. Є треки в стилі а капела, метал, рок, а також є кумедні.

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Джерело: theverge
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