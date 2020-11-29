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Найкрутіша музика листопада: плейлист нових треків за тиждень

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Слухати популярні пісні онлайн

Фінальний тиждень листопада став гарячішим через нові треки, які виходять у світ та змушують танцювати, підспівувати та покриватись мурашками. Зібрали плейлист свіжих пісень осені 2020, які точно сподобаються і зарядять крутим настроєм!

Популярна музика змінюється неймовірно швидко, поповнюючи плейлисти шанувальників по всьому світу гарячими новинками. І хоч осінній сезон вже приніс заморозки, снігопади та бажання сидіти вдома з какао, але він не менш продуктивним і для появи свіжих хітів від поп-зірок та початківців. Тому кожного тижня слухай новеньку добірку найкрутіших популярних пісень від улюблених виконавців.

Слухай новинки попереднього тижня тут

Останній тиждень листопада відзначився свіжою музикою від таких виконавців, як Дженніфер Лопес, YUNGBLUD, Тейлор Свіфт, Майлі Сайрус та інші. Вони точно подарують гарний настрій та налаштують на позитивну хвилю! Заціни пісні, які дозволять себе відчути головним героєм фільму про своє життя.

Плейлист нових пісень тижня, слухати онлайн:

Послухати всі пісні у цьому плейлисті можна за цим посиланням.

Список треків:

  • Miley Cyrus - Plastic Hearts
  • YUNGBLUD - mars
  • Miley Cyrus - WTF Do I Know
  • In The Morning | Jennifer Lopez
  • WRENN - Hailey
  • BAD BUNNY x ROSALÍA - LA NOCHE DE ANOCHE | EL ÚLTIMO TOUR DEL MUNDO
  • Miley Cyrus - Angels Like You (Audio)
  • CHUNG HA x R3HAB - Dream Of You
  • Juicy J - SPEND IT ft. Lil Baby, 2 Chainz
  • Juicy J - 1995 (Official Music Video) ft. Logic
  • Ty Dolla $ign - Spicy (feat. Post Malone)
  • Taylor Swift - exile (folklore: the long pond studio sessions | Disney+) ft. Bon Iver
  • 90's Love - NCT U
  • LIGHTS - Deck The Halls
  • Lauv & Conan Gray - Fake [Acoustic]
  • Thank You - Pentatonix
  • Buzz Low - Thong Song (LIZOT Remix)
  • Blasterjaxx - Rise Up
  • Blasterjaxx & Zafrir - Zurna
  • Forever Kids & SICKOTOY - Snake Dance
  • Breathe Carolina & Dropgun - Promises (feat. Reigns)

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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