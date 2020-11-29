Хлопець виконав хіт AC/DC під поламану пральну машину (відео)

Навряд чи хтось може перевершити виступи улюблених гуртів, але цей хлопець показав, що інколи й звичайні предмети допомагають насолодитись улюбленим треками. Такого виконання AC/DC ви ще не бачили!

На платформі Reddit користувач з ніком boomermedia опублікував незвичайний музичний ролик, який за кілька годин піднявся у тренди. За короткий час допис зібрав понад 20 тисяч балів та більше як 200 коментарів.

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А все тому, що хлопець на відео доволі креативно виконує хіт AC/DC – Thunderstruck. Здавалося б, що тут особливого? А родзинка у тому, що ритм задає не барабанщик, а поламана пральна машинка. Здається, це найкрутіший спосіб використати техніку, який ми тільки бачили. Зацініть!

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