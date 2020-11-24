YouTube додасть рекламу у всіх роликах без винятків

Тепер YouTube буде показувати рекламу в роликах невеликих каналів і не буде платити за це їх авторам. У чому суть такого нововведення?

Адміністрація YouTube оновила угоду користувача і додала в нього пункт про те, що тепер реклама буде з'являтися навіть в роликах без монетизації.

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Таким чином, автори контенту не зможуть заборонити або обмежити показ реклами у своїх відео. "Тепер YouTube буде показувати рекламу навіть у відеороликах, які не беруть участі в партнерській програмі. Ми почнемо поступово розміщувати рекламу в роликах, безпечних для брендів", – повідомляють автори.

Щоб отримати право на участь в партнерській програмі YouTube, автор має жити в країні, в якій він активний, мати 4000 годин публічного перегляду за останні 12 місяців і мати більше 1000 фоловерів. В майбутньому платформа зможе монетизувати будь-яке відео, якщо воно відповідатиме її рекламній політиці.

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