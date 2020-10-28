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На YouTube з'явився новий тренд: дивіться відео, на якому вам "роблять" тест на Covid-19

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На YouTube з'явився новий тренд: дивіться відео, на якому вам "роблять" тест на Covid-19 - фото 1

Серед блогерів на YouTube, які випускають АСМР-відео, з'явився новий тренд. Тепер вони прикидаються лікарями, які нібито роблять глядачеві тест на коронавірус.

АСМР (автономна сенсорна меридіональна реакція) – феномен сприйняття, що характеризується відчуттям приємного поколювання в потилиці і мурашок, які поширюються по шкірі. Цей ефект і намагаються викликати автори АСМР-роликів, використовуючи шепіт і різні заспокійливі звуки.

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Концепція у "коронавірусних" АСМР-роликів така: блогери, одягнені в лікарську форму, говорять з глядачем тихим голосом, шарудять одноразовими рукавичками і пластиковими упаковками, гортають сторінки медкарти, вимірюють тиск, роблять тест і дають поради, як можна уникнути зараження Covid-19.

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Джерело: dazeddigital
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