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Карантин Коронавірус

YouTube через пандемію коронавірусу знизить якість відео по всьому світу

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YouTube через пандемію коронавірусу знизить якість відео по всьому світу - фото 1

YouTube через пандемію коронавірусу Covid-19 знизить якість відео по всьому світу. Користувачам будуть автоматично показувати відео в стандартній якості замість високої.

Відеохостинг YouTube буде автоматично відтворювати ролики у стандартній роздільній здатності замість високої. Користувачі зможуть як і раніше вибирати якість роликів. Обмеження діятимуть місяць.

До теми: Facebook та Instagram знизили якість відео в Європі через коронавірус

YouTube через пандемію коронавірусу знизить якість відео по всьому світу - фото 394064

"Ми продовжуємо тісно співпрацювати з урядами та операторами по всьому світу, щоб внести свій внесок в мінімізацію навантаження на мережі під час цієї безпрецедентної ситуації", – повідомили представники компанії.

Як уже відомо, 19 березня у Європі запропонували Netflix і іншим стрімінговим сервісам погіршити якість відео, щоб знизити навантаження на інтернет під час карантину. В цей же день Netflix пообіцяв знизити якість по всій Європі на 30 днів: це на 25% має знизити навантаження на європейські мережі. Пізніше на цей же крок пішли Disney + і тепер YouTube.

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Джерело: bloomberg
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