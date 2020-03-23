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Карантин Коронавірус

Facebook та Instagram знизили якість відео в Європі через коронавірус

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Соцмережі знизять якість потокового відео - фото 1
Соцмережі знизять якість потокового відео

Через карантин, який ввели у зв'язку з пандемією коронавірусу, по всьому світу багато людей змушені залишатися вдома. Це, своєю чергою, стало причиною надмірного навантаження на стрімінгові сервіси. Так, соцмережі Facebook та Instagram долучилися до Apple TV+, Netflix, а також YouTube.

Мовиться про те, що на час карантину у соціальних мережах обмежать якість потокової передачі відео в Європі. Це зроблено для того, аби знизити навантаження на мережі провайдерів, які не справляються з таким напливом користувачів.

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Представники Facebook розповіли виданню Engadget, що і Facebook, і Instagram тимчасово знизять бітрейт відео в Європі. Це допоможе провайдерам упоратися з обмеженнями пропускної спроможності і надавати нормальний зв'язок усім людям.

Якість відео знизять, щоб розвантажити мережу - фото 393711
Якість відео знизять, щоб розвантажити мережу

Нагадуємо, що раніше Євросоюз звернувся до стрімінгових сервісів з проханням обмежити якість відеоконтенту для зниження навантаження на широкосмугові мережі, викликане переходом людей на віддалену роботу з дому через пандемію коронавірусу COVID-19.

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Джерело: Engadget
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