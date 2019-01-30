YouTube-блогерка показала видовищний експеримент з навушниками AirPods

У ролику дівчина помістила навушники в слиз. За словами блогерки, цю ідею їй підказали глядачі каналу.

YouTube-блогерка Таліса Тосселл опублікувала відео зі своїм новим експериментом, в якому знищила понад десяток пар AirPods, помістивши їх у прозорий слиз. У підсумку вийшло досить яскраве відео.

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Як зізналася дівчина, про це її попросили глядачі її каналу. Видовище, показане в ролику, виглядає незвично. Як зізналася сама автор ролика, у цьому випадку було "особливо весело грати".

Однак у відео дівчина використовує не оригінальні навушники Apple, а більш дешеві підробки. І тим не менше, багато користувачів відреагували досить болісно на відео. Деякі спочатку навіть не зрозуміли, що навушники не оригінальні.

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