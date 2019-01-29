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Стало відомо, чим буде особливий Bluetooth 5.1
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Група Bluetooth Special Interest Group, що займається розвитком технології безпровідної передачі даних Bluetooth, через майже три роки після презентації версії 5.0 розповіла про особливості специфікації 5.1.
"Bluetooth став технологією для сервісів визначення місця розташування, що дозволяє компаніям створювати надійні рішення для широкого кола організацій, яким потрібне точне місце розташування для забезпечення ефективності їх бізнесу. Сьогоднішнє впровадження стандарту визначення напрямків Bluetooth обіцяє відкрити ще більше можливостей для нас, наших партнерів і клієнтів", – розповів Фабіо Беллоні, директор з роботи з клієнтами і співзасновник Quuppa.
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Якщо в Bluetooth 5.0 фахівці зосередилися на збільшенні радіусу дії, швидкості та зниженню енергоспоживання, то у версії 5.1 акцент був зроблений на роботу з визначенням місця розташування. Пристрої не тільки зможуть розуміти, що вони розташовані поблизу Bluetooth-мітки, а й визначати напрямок руху. У зв'язці з системами встановлення місця розташування у режимі реального часу і позиціонування пристроїв у приміщеннях точність вийде на сантиметровий рівень.
З можливістю визначення напрямку руху у Bluetooth 5.1 користувачам буде простіше знаходити речі з прикріпленими мітками. Це можуть бути ключі, гаманець або той же смартфон. На виставках людина не просто зможе бачити інформацію про всі об'єкти поблизу, але і дізнатися подробиці про експонат безпосередньо перед ним. На підприємствах ця технологія дозволить з більшою точністю відстежувати місце розташування і потік матеріалів, а також попереджати працівників, якщо вони потрапляють в небезпечні зони.
"З моменту появи Bluetooth Low Energy у 2010 році розробники змогли використати Bluetooth для створення потужних і недорогих рішень щодо визначення місця розташування для різних сфер, що охоплюють споживчі, роздрібні, медичні, суспільні та виробничі середовища. Нова функція визначення напрямку допоможе Bluetooth краще реагувати на мінливі потреби індустрії, забезпечуючи більш гнучкі, масштабовані й орієнтовані на майбутнє рішення, які ще більше прискорять впровадження Bluetooth для послуг визначення розташування", – зазначив Ендрю Зіньяні, старший аналітик ABI Research.
Про терміни появи перших пристроїв з підтримкою Bluetooth 5.1 поки нічого не повідомляється.
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