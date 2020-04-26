YouPorn запустив сайт з ідеями для прелюдій

Засновники майданчика YouPorn запустили сайт для всіх, хто хоче урізноманітнити секс, але не знає як. Виправити цю проблему пропонують через рандом: ви крутите "колесо фортуни", і вам випадає випадкова ідея для прелюдії. Називається проєкт відповідно – "Колесо прелюдій".

Ідеї розділені на кілька тем: для тих, хто на відстані, для тих, хто хоче поговорити або перейти до фізичного контакту, а також для тих, хто хоче зайнятися мастурбацією.

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Перед тим як крутити колесо, сайт показує попередження: виконувати всі ідеї тільки за повної згоди партнера.

Картки трапляються різноманітні і виводять із зони комфорту: наприклад, голяка приготувати вечерю і в такому ж вигляді поїсти з однієї тарілки або зіграти у "дорослі хованки" – там суперник не відбудеться звичайним "Тепер ти водиш".

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