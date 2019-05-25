Їжак Сонік: прем'єру курйозного фільму перенесли

Фільм Їжак Сонік або ж Сонік в Кіно (Sonic the Hedgehog), де грає Джим Керрі не вийде на екранах цього року. Причину перенесення вже скандальної стрічки та нову дату прем'єра назвав режисер.

Американський режисер Джефф Фаулер повідомив фанатів, що прем'єра стрічки Їжак Сонік або ж Сонік в Кіно (Sonic the Hedgehog) не відбудеться у 2019 році. На своєму профілі в соцмережі Twitter один з творців екранізації про пригоди Соніка зазначив, що нова дата виходу вже курйозного фільму – 14 лютого 2020 року.

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За його словами, авторам потрібно більше часу, щоб повністю допрацювати фільм. Не важко здогадатися, що мається на увазі зміна вигляду головного героя. Саме Сонік викликав у фанатів шквал негативних емоцій, які переросли у критику творців стрічки. Річ у тому, що синій надшвидкий їжак отримав більш "людський" вигляд з маленькими очима, який зовсім відрізняється від улюбленого персонажа відеоігор від Sega.

Taking a little more time to make Sonic just right.#novfxartistswereharmedinthemakingofthismovie pic.twitter.com/gxhu9lhU76 — Jeff Fowler (@fowltown) 24 травня 2019 р.

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