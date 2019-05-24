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Мистецтво самооборони: трейлер чорної комедії з Джессі Айзенбергом

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Трейлер фільму Мистецтво самооборони 2019 - фото 1
Трейлер фільму Мистецтво самооборони 2019

У мережі з'явився новий трейлер до епічної комедії "Мистецтво самооборони" (The Art of Self-Defense), де головну роль зіграв зірка "Соціальної мережі" Джессі Айзенберг. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Студія Bleecker Street показала офіційний трейлер до фільму "Мистецтво самооборони" (The Art of Self-Defense), прем'єра якого запланована вже на 21 червня.

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Сюжет чорної комедії розгортається навколо звичайного бухгалтера, який стає жертвою жорстокого світу в обліку зловмисників. Це змушує хлопця нарешті навчитись постояти за себе, тому він вирішує записатись на карате. Бажання стати тим, що його лякає, не залишається непоміченим. Тому йому допомагає таємничий сенсей. Щоправда, у майстра свої плани на молодого учня.

У головних ролях: Джессі Айзенберг, Алессандро Нівола, Імоджен Путс та інші.

Мистецтво самооборони 2019, дивитись трейлер фільму онлайн:

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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