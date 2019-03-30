Їжа, яка оживає: художник створює неймовірно зворушливі картини

Французький ілюстратор створює кумедні картинки, на яких оживає звичайна їжа. Дивіться, яким життям живе Шериф Сир, Містер Пундик та інші герої малюнків.

Себастьян Ле Дівнега – французький художник-концептуаліст, який також активно веде соцмережі та свій YouTube-канал, де показує свої роботи. Тема його творчого проекту – життя продуктів, які ми зазвичай бачимо на наших тарілках.

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Цей ілюстратор вдихає життя у звичайну їжу та створює сцени їхнього побуду. Його герої дуже зворушливі, кумедні та милі. Ці люстрації дійсно оживляють їжу, яку ми їмо щодня.

На його профілі в мережі Instagram вже понад 27500 підписників.

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