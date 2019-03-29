Неоновий демон: фантастичне Токіо в об'єктиві фотографа

На знимках Давида Сассо постає нічне Токіо в стилі кіберпанк-ігор 80-х. Дивіться, яке це місто насправді.

У 2018 році фотограф відвідав Токіо і пройшовся міськими закутками, куди зазвичай не ходять туристи.

І ще: Фотограф створює новий світ за допомогою фігурок

Давида Сассо – італійський фотограф. Він створив серію знимків "Відстань до токійської мрії". У кадрі все нагадує скріншоти з відеогри або науково-фантастичного фільму. Фотограф – шанувальник фантастики. Особливо йому подобається кінострічка Рідлі Скотта "Той, що біжить по лезу" та манги Кацухіро Отомо "Акіра" й кіберпанк-ігри Хідео Кодзіма "Snatcher". Фотограф зазначає, що при створенні своїх робіт надихався саме ними.

До теми: Американець створює реалістичні картини-головоломки