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Американець створює реалістичні картини-головоломки
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Митець викладає в мережу Instagram свої роботи, які змушують підписників сушити собі голову. Дивіться, які реалістичні картини він малює.
Філіп Люк, з німецького міста Трір, створює сюрреалістичні роботи, які показують повсякденні предмети з несподіваного боку. Філіп працює 3Д-художник. Чоловік створює картини у стилі абстрактного реалізму.
І ще: Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд
У своїх роботах німецький художник перевертає уявлення про звичні побутові предмети.
До теми: Щось пішло не так: 15 дивних панорамних фото
Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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