Американець створює реалістичні картини-головоломки

Митець викладає в мережу Instagram свої роботи, які змушують підписників сушити собі голову. Дивіться, які реалістичні картини він малює.

Філіп Люк, з німецького міста Трір, створює сюрреалістичні роботи, які показують повсякденні предмети з несподіваного боку. Філіп працює 3Д-художник. Чоловік створює картини у стилі абстрактного реалізму.

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У своїх роботах німецький художник перевертає уявлення про звичні побутові предмети.

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