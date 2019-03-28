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Американець створює реалістичні картини-головоломки

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Американець створює реалістичні картини-головоломки - фото 1

Митець викладає в мережу Instagram свої роботи, які змушують підписників сушити собі голову. Дивіться, які реалістичні картини він малює.

Філіп Люк, з німецького міста Трір, створює сюрреалістичні роботи, які показують повсякденні предмети з несподіваного боку. Філіп працює 3Д-художник. Чоловік створює картини у стилі абстрактного реалізму.

І ще: Литовець створює 3D-карти, від яких важко відвести погляд

У своїх роботах німецький художник перевертає уявлення про звичні побутові предмети.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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