Блогер тиждень їв лише картоплю, і ось як змінилася його зовнішність: фото ДО та ПІСЛЯ

Що буде, якщо тиждень їсти лише картоплю / instagram

Американський блогер Роб Рівера провів незвичайний експеримент, в рамках якого він сів на експериментальну дієту. Увесь раціон хлопця складався тільки з картоплі. Через кілька днів він помітив зміни в своєму самопочутті і поділився цим з підписниками.

На експеримент Роб Рівера виділив лише тиждень, впродовж якого він харчувався тільки картоплею. Хлопець готував її різними способами (варив і смажив) без додавання солі і масла, а також пив тільки чай і каву без кофеїну.

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На момент початку дієти Рівера важив 62 кілограми, а після експерименту скинув 3 кілограми.

У якийсь момент Рівера звернувся до лікаря і зробив аналіз крові. "У мене дуже сильно впав рівень цукру та електролітів у крові. Щоб почуватися краще, мені довелося включити у свій раціон трохи фруктів і додавати по дрібці солі в їжу, оскільки мені не вистачало енергії", – зізнався блогер.

Але попри мінуси, картопляна дієта виявилася ефективною. "Я схуд приблизно на три кілограми і втратив десь два сантиметри в талії. В принципі, вживання будь-якої низькокалорійної їжі протягом тижня приведе приблизно до такого ж результату, але без цукру і солі я б не впорався", – підсумував Роб.

Картопля належить до дієтичних продуктів і містить різні корисні компоненти: клітковину, білок, антиоксиданти, калій, вітаміни C і B6.

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