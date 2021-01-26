Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2021 Різдво

Блогер тиждень їв лише картоплю, і ось як змінилася його зовнішність: фото ДО та ПІСЛЯ

  • 195
Що буде, якщо тиждень їсти лише картоплю - фото 1
Що буде, якщо тиждень їсти лише картоплю / instagram

Американський блогер Роб Рівера провів незвичайний експеримент, в рамках якого він сів на експериментальну дієту. Увесь раціон хлопця складався тільки з картоплі. Через кілька днів він помітив зміни в своєму самопочутті і поділився цим з підписниками.

На експеримент Роб Рівера виділив лише тиждень, впродовж якого він харчувався тільки картоплею. Хлопець готував її різними способами (варив і смажив) без додавання солі і масла, а також пив тільки чай і каву без кофеїну.

І ще: Як правильно харчуватися взимку

На момент початку дієти Рівера важив 62 кілограми, а після експерименту скинув 3 кілограми.

Блогер тиждень їв лише картоплю, і ось як змінилася його зовнішність: фото ДО та ПІСЛЯ - фото 444801

У якийсь момент Рівера звернувся до лікаря і зробив аналіз крові. "У мене дуже сильно впав рівень цукру та електролітів у крові. Щоб почуватися краще, мені довелося включити у свій раціон трохи фруктів і додавати по дрібці солі в їжу, оскільки мені не вистачало енергії", – зізнався блогер.

Але попри мінуси, картопляна дієта виявилася ефективною. "Я схуд приблизно на три кілограми і втратив десь два сантиметри в талії. В принципі, вживання будь-якої низькокалорійної їжі протягом тижня приведе приблизно до такого ж результату, але без цукру і солі я б не впорався", – підсумував Роб.

Картопля належить до дієтичних продуктів і містить різні корисні компоненти: клітковину, білок, антиоксиданти, калій, вітаміни C і B6.

Читайте також: Названі цілющі властивості синьої цибулі

Джерело: youtube
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найбільш високооплачувана модель 2020 року Кара Делевінь: фото 18+
  • 19 cічня, 16:21
  • 1625
Китайський гороскоп на 2021 рік Білого Бика для всіх знаків зодіаку
  • 28.12.2020, 21:45
  • 2573
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2779810
Загрузка...
Новини