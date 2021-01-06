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Три важливі причини, чому волоські горіхи варто їсти кожному
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Волоські горіхи насправді є важливим продуктом не лише для тих, хто сидить на дієті. Розповідаємо, чому варто внести їх у свій раціон.
Волоські горіхи не просто є ідеальним смаколиком для перекусу, адже містять чимало клітковини та корисних жирів. Також вони позитивно позначаються на роботі всього організму, що дуже важливо у будь-якому віці. Чому горіхи повинні завжди бути на кухні – читайте далі.
І ще: Як привести організм в норму після свят
- Знижують тиск. Дослідники зі США підтвердили, що регулярне вживання волоських горіхів допомагає нормалізувати кров'яний тиск. А все завдяки корисним жирам та збалансованому харчуванню.
- Знижують рівень холестерину. Учені неодноразово наголошували, що горіхи у звичайному раціоні дозволяють за два місяці відчутно зменшити рівень холестерину, що позитивно впливає на роботу серцево-судинної системи.
- Зменшують вагу. Річ у тому, що горіхи дозволяють позбутись відчуття голоду на кілька годин, тому не виникає спокуса потягнутись за шкідливим перекусом. Але варто розуміти, що волоські горіхи також доволі калорійні, тому не варто з'їдати більше долоньки за день.
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Джерело: medikforum
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