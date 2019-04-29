Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд

Графічний дизайнер створює незвичайні колажі, у яких смаколики поєднуються з іншими речами, які навряд чи можна з'їсти. Зацініть!

Знайомтесь, Пол Фуентес (Paul Fuentes) – талановитий графічний дизайнер, який працює та мешкає у Мехіко. Хлопець обожнює робити особливі фото, які змушують людей усміхатись та придивлятись, тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 260 тисяч осіб.

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"Я хочу робити людей щасливими. Моя ціль – урізноманітнити вашу нудну стрічку в Instagram та викликати усмішку. Мені подобається нагадувати людям, наскільки захопливим є світ, створюючи дивацькі зображення їжі, тварин та предметів", –ділиться Пол Фунтес.

Джерело всіх фото: instagram.com/paulfuentes_design

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