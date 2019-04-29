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Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд

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Мексиканець перетворює їжу у мистецтво - фото 1
Мексиканець перетворює їжу у мистецтво / instagram.com/paulfuentes_design

Графічний дизайнер створює незвичайні колажі, у яких смаколики поєднуються з іншими речами, які навряд чи можна з'їсти. Зацініть!

Знайомтесь, Пол Фуентес (Paul Fuentes) – талановитий графічний дизайнер, який працює та мешкає у Мехіко. Хлопець обожнює робити особливі фото, які змушують людей усміхатись та придивлятись, тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 260 тисяч осіб.

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"Я хочу робити людей щасливими. Моя ціль урізноманітнити вашу нудну стрічку в Instagram та викликати усмішку. Мені подобається нагадувати людям, наскільки захопливим є світ, створюючи дивацькі зображення їжі, тварин та предметів", –ділиться Пол Фунтес.

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Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324661

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324662

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324663

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324664

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324665

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324666

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324667

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324668

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324669

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324670

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324671

Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд - фото 324672

Джерело всіх фото: instagram.com/paulfuentes_design

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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