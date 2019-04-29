На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд
-
- 33
Графічний дизайнер створює незвичайні колажі, у яких смаколики поєднуються з іншими речами, які навряд чи можна з'їсти. Зацініть!
Знайомтесь, Пол Фуентес (Paul Fuentes) – талановитий графічний дизайнер, який працює та мешкає у Мехіко. Хлопець обожнює робити особливі фото, які змушують людей усміхатись та придивлятись, тому не дивно, що за його профілем в соцмережі Instagram стежать понад 260 тисяч осіб.
І ще: Бунт проти селфі: блогерка робить незвичні туристичні фото
"Я хочу робити людей щасливими. Моя ціль – урізноманітнити вашу нудну стрічку в Instagram та викликати усмішку. Мені подобається нагадувати людям, наскільки захопливим є світ, створюючи дивацькі зображення їжі, тварин та предметів", –ділиться Пол Фунтес.
Джерело всіх фото: instagram.com/paulfuentes_design
Читайте також: Не панчохи на голову: блогерка створює моду для грабіжників банку
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:21Ці речі не можна зберігати вдома: викиньте їх
-
17:49Цукерберг хоче розділити Facebook на два незалежних бізнеси
-
17:17Грошове дерево: приваблюємо гроші правильно
-
16:54MONATIK показав, як проводить час з сім'єю в Римі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
15:55Фотограф робить неймовірно реалістичні селфі з зірками за допомогою фотошопу
-
15:25Дощі та похолодання: прогноз погоди на 30 квітня
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
-
14:26Їжа чи ні: фото мексиканця змушують затримати погляд
-
13:57Сніг з градом: в мережі показали наслідки негоди на Великдень
-
13:28Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні
-
12:52Солістка The Hardkiss зворушила мережу сімейним фото
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
12:26Британська модель похизувалась бюстом у відвертій сукні (фото)
-
11:57Супрун розповіла, чим відволікти дитину від гаджетів
-
11:23Гра престолів 8 сезон: дивіться трейлер четвертої серії
-
10:54У мережі з'явилися фото з відпочинку Зеленського в Туреччині
-
10:24Популярна музика: плейлист нових пісень квітня, які змусять танцювати
-
09:55Як впоратися з алергією на пилок: поради фахівців
-
09:27Яку погоду очікувати в Україні 29 квітня
-
08:53Airbus показав як збирають новий літак: ефектне відео
-
08:30Справжній бестселер: iPhone XR продовжує набирати оберти
-
08:14Игра престолов 8 сезон 3 серия: смотреть онлайн бесплатно, сюжет и спойлеры
-
18:50Гороскоп на 30 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:21Травневі свята 2019: смачні ідеї для пікніка у фото і відео
-
14:50Найкрасивіші акторки з 2000-х: Оскар за кращу жіночу роль
-
13:28Найкрутіші нові серіали 2019, які варто подивитися у травні
-
10:24Популярна музика: плейлист нових пісень квітня, які змусять танцювати
-
07:49Гра престолів 8 сезон 3 серія: дивитись онлайн, сюжет і спойлери
-
07:00Поливаний понеділок 2019: традиції і обряди, що не можна робити
- 28 квітня
-
21:52Чому не варто повністю відмовлятися від сексу
-
17:25Дівчина тижня: гаряча модель Мелісса Лорі, яка популярна своєю відвертістю (18+)
-
14:18Найкрутіші фантастичні серіали, які ви могли пропустити
-
12:25Гороскоп на цей тиждень 29 квітня – 5 травня 2019 для знаків Зодіаку
-
10:25Сучасний рок: плейлист драйвових пісень тижня
-
09:29Прогноз погоди на 28 квітня в Україні
- 27 квітня
-
21:23Віталій Козловський знову розбурхав мережу пікантним фото: а що побачили ви?
-
18:21Гороскоп на 28 квітня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
16:00З Великоднем 2019: оригінальні привітання для рідних на Пасху
-
13:56Ці продукти можна їсти, навіть якщо закінчився термін придатності
-
11:23Меню на Пасху 2019: які страви мають бути на святковому столі
-
08:13В Україні посилять боротьбу із пияцтвом за кермом
- 26 квітня
-
22:14Чому в пляшці вина саме 750 мілілітрів?
-
19:10Julik про традиції святкування Великодня: "Цього року спробую побити свій рекорд"
-
17:2110 дурних запитань актору озвучування: найцікавіша професія ХХІ століття
-
16:00Великодній кошик 2019: що можна і не можна святити в церкві на Пасху
-
15:00Екскурсія у Чорнобиль: чому варто побачити місце трагедії на власні очі і чи безпечно це
-
08:59Чорнобильська катастрофа: фото і міфи про зону відчуження