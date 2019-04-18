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Не панчохи на голову: блогерка створює моду для грабіжників банку

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Не панчохи на голову: блогерка створює моду для грабіжників банку - фото 1

Художниця з Мюнхена збирає колекцію фотографій незвичайних масок, шоломів і головних уборів. Дивіться, як ефектно та химерно вони виглядають!

Німецько-іранська художниця і дизайнер прикрас Карина Шоштарі створила акаунт в мережі Інстаграм зі смішною назвою – Fashion for bank robbers (Мода для грабіжників банків). Там дівчина викладає фотографії з красивими та дивними масками й шоломами. Зараз дизайнери зі всього світу надсилають їй фотографії своїх небанальних аксесуарів.

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Дизайнер хоче вивести свій проект з простору соціальних мереж в реальний світ.

Ці знімки дійсно розпалюють мою уяву. Іноді я замислююся над тим, що це за істота переді мною, на яку я дивлюся, і починаю придумувати історії навколо фотографій з цими аксесуарами. Згодом я б хотіла організувати виставку, на якій були б представлені шоломи та маски, й стати її куратором. Я сподіваюся, що цей акаунт зможе стати фундаментом для подібного проекту, тому що він допомагає збирати інформацію і водночас спілкуватися з художниками, – поділилася своїми планами дівчина.

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Джерело: dazed digital
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