Їж три яйця на день – і ось що буде

Що буде з нашим організмом, якщо їсти всього три яйця на день? Він точно віддячить вам і наситить енергією: як фізичною, так і розумовою.

Кожна дитина знає, що яйця – необхідний продукт, який їдять всі, у кого немає алергії чи цукрового діабету. Для кожного з нас цей продукт безцінний.

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Кількість важливих амінокислот всередині яйця впливає на ваш організм, тому енергії від їх споживання нам вистачає до самого вечора. Якщо ви займаєтеся спортом, то яйця вам просто необхідні у всіх сенсах. Як виявилося, яйця – легко засвоюваний продукт харчування. Яєчний білок перетравлюється в організмі майже на 100%.

Яйце – найкращий будматеріал для клітин. Тому люди, які хочуть наростити м'язи, їдять яйця навіть у сирому вигляді.

Щоб побороти авітаміноз можна просто перекушувати трьома яйцями на день. У яйці є цілий комплекс вітамінів, таких як: А, D, E, B (3), B (6), B (12). Купу мінералів, а також йод, цинк, магній.

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