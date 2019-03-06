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8 березня Серіал Школа

Їж три яйця на день – і ось що буде

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Яйця допоможуть подолати авітаміноз - фото 1
Яйця допоможуть подолати авітаміноз / YouTube

Що буде з нашим організмом, якщо їсти всього три яйця на день? Він точно віддячить вам і наситить енергією: як фізичною, так і розумовою.

Кожна дитина знає, що яйця – необхідний продукт, який їдять всі, у кого немає алергії чи цукрового діабету. Для кожного з нас цей продукт безцінний.

І ще: Чому чоловікам потрібно регулярно їсти курячі яйця

Кількість важливих амінокислот всередині яйця впливає на ваш організм, тому енергії від їх споживання нам вистачає до самого вечора. Якщо ви займаєтеся спортом, то яйця вам просто необхідні у всіх сенсах. Як виявилося, яйця – легко засвоюваний продукт харчування. Яєчний білок перетравлюється в організмі майже на 100%.

Яйце – найкращий будматеріал для клітин. Тому люди, які хочуть наростити м'язи, їдять яйця навіть у сирому вигляді.

Щоб побороти авітаміноз можна просто перекушувати трьома яйцями на день. У яйці є цілий комплекс вітамінів, таких як: А, D, E, B (3), B (6), B (12). Купу мінералів, а також йод, цинк, магній.

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Джерело: goodhousekeeping
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