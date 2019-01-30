Як зварити яйце за науковим рецептом

Фізики вже давно вивели формулу розрахунку часу варіння ідеального яйця, і навіть перетворили її на зручний онлайн-калькулятор. Тож, як зварити яйце?

Спочатку треба помістити в окріп яйце і тримати кілька хвилин (дехто кладе яйця в холодну воду і ставлять на вогонь, але такий метод додатково ускладнює розрахунки).

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Щоб яйце легше було чистити, можна додати в окріп оцет або розбити готове яйце і занурити ненадовго в холодну воду. Але головне – час варіння. Різний склад білка і жовтка визначає їх різну реакцію на нагрівання: білок згортається трохи швидше. Перетримавши яйця в гарячій воді, можна отримати неапетитну зелену плівку сульфіду.

З точки зору фізики варіння яєць – досить складний процес, на агрегатний стан жовтка і білка впливає безліч факторів: температура води при зануренні і швидкість закипання, початкова температура яйця, висота вашої кухні над рівнем моря... Врахувати більшість цих чинників можна вручну за допомогою рівняння, складеного фізиком Чарльзом Вільямсом:

t – це час варіння, m – маса, K – коефіцієнт теплопровідності яйця, ywr – співвідношення мас жовтка і білка. Крім того, вам потрібно точно знати температуру яйця (Tegg) і температуру жовтка (T), плюс, володіти логарифмами.

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