Їзда на нейтралці: розвінчані популярні міфи серед водіїв

Експерти розвіяли міфи про їзду на нейтральній передачі, яка є практично у всіх автомобілях.

Нейтральна передача – це певне положення важеля перемикання передач, при якому обертання двигуна не передається на коробку і колеса. У нейтральній передачі двигун працює, але автомобіль може залишатися на місці без руху.

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Економія. Багато хто вважає, що якщо їхати на нейтральній передачі (механічна коробка), то так можна заощадити бензин. Однак економія виходить незначною, адже двигун витрачає 2-3 л палива на 100 км.

Безпечна парковка. Це помилка багатьох водіїв з механічною коробкою передач, тому що в деяких автошколах вчать залишати машину на нейтральній передачі під час паркування. Це можна робити, коли поверхня рівна. Але при найменшому нахилі така практика може призвести до прослизання ременя або ланцюга ГРМ та збою в роботі газорозподільного механізму.

Безпечно гальмувати на нейтралці. Особливо небезпечно це на слизькій дорозі, коли може спрацювати блокування коліс.

Перемикатися з N в Drive і назад на ходу не небезпечно. Такі дії можуть призвести до наслідків, але тільки при регулярному використанні.

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